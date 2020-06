Pisa-Pescara, le probabili formazioni. Marin dal 1′

Domani sera in programma all’Arena Garibaldi Pisa-Pescara

Domani sera alle ore 21,00 il Pisa riceve il Pescara che all’andata superò i nerazzurri con il netto punteggio di 3-0

QUI PISA D’Angelo recupera anche Moscardelli che siederà regolarmente in panchina, mentre in campo dovrebbero scendere Gori in porta, in difesa Birindelli, Varnier, Caracciolo e Lisi, a centrocampo Gucher, De Vitis e Marin, Soddimo trequartista dietro alle punte Marconi e Masucci

QUI PESCARA L’assenza di Balzano fa riflettere Legrottaglie ancora indeciso se confermare il 4 – 4 – 2 adottato nel match con la Juve Stabia o affidarsi al 3 – 5 – 2 ( 3 – 4 – 1 – 2 ) sperimentato con successo contro il Pordenone nell’esordio del tecnico pugliese sulla panchina biancazzurra. In questo caso, dall’inizio Crecco centrale di difesa con Bettella e Drudi, Zappa e Masciangelo sulle fasce. Per contro, col 4 – 4 – 2, Zappa terzino destro e Clemenza esterno alto. Per cui avremo Fiorillo in porta, in difesa Bettella, Rudi e Crecco, a centrocampo Zappa, Busellato, Kastanos, Menushaje Mascangelo, in attacco Pucciarelli e Galano.

Pisa – Pescara: le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Soddimo; Masucci, Vido. All. D’Angelo

Pescara ( 3 – 5 – 2 ) Fiorillo, Bettella, Drudi,Crecco, Zappa, Busellato, Kastanos ,Memushaj, Masciangelo, Pucciarelli, Galano. All. Nicola Legrottaglie A disposizione : Alastra, Farelli, Manè, Elizalde, Scognamiglio, Del Grosso, Melegoni, Palmiero, Clemenza, Borrelli, Maniero, Bojinov, Pavone