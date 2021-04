Sir Safety Conad Perugia perde contro Cucine Lube Civitanova in gara 3 della serie Finale Scudetto

Sconfitta per i Block Devils che cedono in tre set ad una eccellente Cucine Lube Civitanova restando in partita solo nella prima parte del primo set.

Non ottima la prestazione di Perugia, per la quale, tralasciando le varie percentuali, pesano in negativo il saldo errori al servizio/ace (12 battute sbagliate, un solo punto diretto), lo zero nella casella dei muri vincenti e soprattutto i 26 errori gratuiti in tre set, un’enormità sempre e soprattutto contro un avversario come la Lube.

Match impegnativo per i bianconeri anche perché la formazione avversaria ha girato a mille in attacco (61% di squadra), al servizio (7 ace) ed a muro (5 punti diretti nel fondamentale), sbagliando praticamente nulla (appena 13 gli errori diretti di cui 11 al servizio) e trovando in uno scatenato Leal il match winner.

In casa Sir 12 punti a testa per Atanasijevic e Leon, il migliore in attacco come percentuali è Plotnytskyi che ne mette 8 con l’80% in attacco.

La sconfitta della Sir riporta la Lube in vantaggio nella serie, ma non è ancora detta l’ultima. Gara 4 in programma sabato a Civitanova.

Tabellino

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3

Parziali: 20-25, 18-25, 14-25

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica, Atanasijevic 12, Russo 3, Solè 4, Leon 12, Plotnytskyi 8, Colaci (libero), Ricci, Ter Horst, Vernon-Evans. N.e.: Zimmermann, Muzaj, Piccinelli, Biglino (libero). All. Fontana, vice all. Cadeddu.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Rychlicki 8, Simon 9, Anzani 6, Leal 15, Juantorena 10, Balaso (libero), Kovar, Hadrava. N.e.: Marchisio, Falaschi, Larizza (libero), Diamantini, Yant Herrera. All. Blengini, vice all. Massaccesi.

Arbitri: Daniele Rapisarda – Dominga Lot

LE CIFRE – PERUGIA: 12 b.s., 1 ace, 51% ric. pos., 17% ric. prf., 52% att., 0 muri. CIVITANOVA: 11 b.s., 7 ace, 44% ric. pos., 22% ric. prf., 61% att., 5 muri.