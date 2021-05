Questi i risultati per gara 2 dei quarti di finale del Tabellone Argento, per i playoff di Serie A2 Old Wild West 2020-21. Le serie sono al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

QUARTI DI FINALE PLAYOFF SERIE A2 OLD WILD WEST 2020-21 – TABELLONE ARGENTO – GARA 2

Tezenis Verona-Urania Milano 81-78 (Serie: 2-0 Verona)

Reale Mutua Torino-Staff Mantova 84-56 (Serie: 2-0 Torino)

Unieuro Forlì-Atlante Eurobasket Roma 85-62 (Serie: 1-1)

Bertram Tortona-OraSì Ravenna 97-98 d. 2 t.s. (Serie: 1-1)

Il programma di gara 3:

27/05/2021 18:00 Atlante Eurobasket Roma-Unieuro Forlì

27/05/2021 18:30 OraSì Ravenna-Bertram Tortona

27/05/2021 19:00 Staff Mantova-Reale Mutua Torino

27/05/2021 20:45 Urania Milano-Tezenis Verona – Diretta digitale terrestre su MS Sport e via satellite su MS Channel, canale 814 piattaforma Sky e canale 54 piattaforma Tivusat

Unieuro Forlì – Atlante Eurobasket Roma 85-62

Dopo lo spettacolare canestro di Viglianisi a sancire la vittoria in gara 1 appena 48 ore fa, l’Atlante Eurobasket Roma ritorna in campo all’Unieuro Arena per gara 2, sconfitta stavolta da Forlì che impatta la serie sul 1-1.

Unieuro Forlì: Giachetti 6, Campori, Natali 3, Radic 19, Bolpin 10, Landi 5, Dilas, Bandini, Ndour, Rodriguez 35, Bruttini 3, Roderick 4

All. Dell’Agnello Ass. All. Nanni, Quaglia

Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 9, Gallinat n.e., Cepic 5, Fanti 4, Viglianisi 2, Cicchetti 5, Magro 11, Staffieri 2, Romeo 14, Bucarelli 10

All. Pilot Ass. All. Crosariol, Zanchi