Pordenone-Perugia, le parole di Alvini

Il risultato è molto importante. mi è piaciuto l’atteggiamento e la maturità che abbiamo messo. La squadra è stata brava a capire le situazioni. Nel primo tempo siamo stati poco lucidi, oggi abbiamo fatto molto bene la fase di non possesso e meno bene quella di possesso. Il risultato è stato inaspettato ma meritato

E’ un buon inizio

Questa squadra lavora forte fin dal primo giorno. Abbiamo avuto un percorso netto. Il mio timore era di venire qua e di non sfruttare le nostre potenzialita. Grande merito ai giocatori

Un giudizio sugli ingressi in campo

Alcuni giocatori mi stanno sorprendendo, vedi Righetti ha molti margini di miglioramento ma sarebbe riduttivo. L’atteggiamento è stato positivo da parte di tutti. Abbiamo fatto un viagGio lunghissimo ma siamo stati bene

Questa è stata una sua vittoria. Un difetto per oggi quale potrebbe essere?

Un paio di ammonizioni forse sono state eccessive. Purtroppo andiamo in pressione e spezziamo il gioco. Oggi tre macchine di tifosi ci hanno accostato sull’autostrada è stata una cosa molto bella.

Cosa non le è piaciuto

Nel primo tempo non abbiamo gestito bene la palla in mezzo al campo, l’abbiamo gestita in maniera sporca. Abbiamo fatto bene a tratti

Lei sta diventando il beniamino di questa citta. Le idee del suo gioco hanno fatto la differenza

Non è merito di Alvini, ma grande merito ai calciatori. Io faccio solo l’allenatore.

A 10 minuti dal termine ha messo dentro un giocatore con zero allenamenti

Questo lo sappiamo e n on mi nascondo da questo. Io devo pensare ad allenare, il campionato di B è tremendo.

A chi dedica questa vittoria?

La dedico alla mia famiglia e ai miei bambini che non vedo da tanto, ed anche ai tifosi