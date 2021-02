Porto-Juventus 2-1

Gran tonfo della Juventus in Portogallo dove, allo Stadio Do Dragao, i bianconeri vengono battuti dal Porto 2-1. Un gol di Chiesa all’82’ tiene vive le speranze di Andrea Pirlo e dei suoi ragazzi. Nella prossima gara ci sarà da lavorare molto per riuscire a passare il turno. Il 9 marzo si gioca all’Allianz la gara di ritorno. Per i portoghesi il gol dell’1-0 arriva al primo minuto di gioco, grazie ad un clamoroso errore di Bentancur, Taremi approfitta dell’errore del difensore durante il retropassaggio al portiere. Il 2-0 viene siglato da Marega al 46′.

Andrea Pirlo: “Il gol ha reso le cose difficili”

L’allenatore della Juventus ai microfoni di Sky Sport sulla gara appena conclusa dichiara: “L’approccio è stato sbagliato dopo il primo minuto e dopo un gol così è subentrata la paura e la mancanza di certezze. L’avevamo preparata bene e questo non era l’atteggiamento che volevamo imporre alla gara. Però quando prendi gol dopo un minuto diventa tutto più difficile. Abbiamo preso un gol strano, poi è stata messa in piedi la partita che volevano fare loro. La partita era questa, lo sapevamo. Loro sono molto bravi a chiudersi, in più dopo il gol nel primo tempo l’hanno messa sulla strada che volevano, quindi è stato molto più difficile. La stanchezza c’è dopo tante partite impegnative. Non è facile mantenere lo stesso ritmo, lo stesso livello di attenzione. Però quando giochi un ottavo di finale a eliminazione diretta questo non dovrebbe mai succedere. Fortunatamente siamo riusciti a rimettere in pista la qualificazione con il gol di Chiesa e adesso ci concentriamo sul ritorno”.