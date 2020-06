Basket, Dinamo Sassari: lunedì parla Sardara. Pozzecco verso addio

Pozzecco verso l’addio a Sassari

Sembra essere finita la storia d’amore fra Gian Marco Pozzezzo e la Dinamo Sassari. Nella mattinata di domani, alle 11, il presidente del sodalizio sardo Stefano Sardara ha infatti convocato una conferenza stampa in cui molto probabilmente annuncerà il divorzio dal 47enne allenatore goriziano. Nel comunicato sul sito della Dinamo non ci sono indicazioni sul tema della conferenza, ma dopo le indiscrezioni delle ultime ore tutto lascia prevedere che l’argomento sarà proprio il futuro di Pozzecco.

La storia di Pozzecco con Sassari

Il Poz era arrivato in Sardegna nel febbraio 2019, al posto di un altro ex grande giocatore Vincenzo Esposito. L’ex play di Varese e della Fortitudo Bologna ha trascinato Sassari ad una finale Scudetto lo scorso anno persa a Gara 7 contro Venezia e alla conquista dell’Eurocup. Alla base della rottura fra Pozzecco e Sardara ci sarebbero una serie di scelte di mercato in vista della prossima stagione non gradite al tecnico