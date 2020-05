La Premier League riparte il 17 giugno: i dettagli della scelta

La Premier League ripartirà mercoledi 17

La Premier League ripartirà mercoledi 17 giugno dopo tre mesi di sospensione. Come riferisce Sky Sports lo hanno deciso i 20 club della massima divisione inglese, nel corso di una video-riunione che si e’ svolta oggi.

Premier League i dettagli della ripartenza

Aston Villa contro Sheffield United e Manchester City contro Arsenal, i recuperi della 28esima giornata, saranno le prime due partite del campionato a giocarsi dopo lo stop dovuto alla pandemia. La 29esima giornata dovrebbe invece andare in scena nel week-end successivo, in modo da permettere la conclusione del campionato entro il 2 agosto come chiesto dalla Uefa.