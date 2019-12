Si affronteranno nel posticipo di domenica sera Fiorentina e Inter, due squadre dagli umori e situazioni completamente differenti. Montella dovrà cercare una disperata vittoria per rimanere aggrappato a una panchina che sembra sempre più instabile, mentre Conte vorrà riscattare la prestazione non brillante nella partita di coppa, che ha visto l’Inter perdere in casa contro il Barcellona, e inevitabilmente uscire dal girone. Inter che quindi approderà in Europa League, cambiando ora i piani: il campionato è adesso l’obiettivo principale, e i nerazurri faranno di tutto per non concedere punti ai rivali della Juventus. I punti che separano le due squadre sono ben ventidue. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Le probabili formazioni

QUI FIORENTINA- Difesa formata da titolari per Montella: Caceres, Pezzella e Milenkovic, con Dragowski tra i pali. A centrocampo ci sarà l’ex della gara Dalbert a sinistra, e Pol Lirola a destra. Nel mezzo Castrovilli, Pulgar e Badelj. In attacco si rivedrà Federico Chiesa, affiancato da Vlahovic dopo l’infortunio che ha costretto Ribery a doversi operare. Pronto a entrare a gara in corso è però Boateng.

QUI INTER- Dopo la sconfitta contro il Barcellona, Conte manderà in campo la migliore formazione possibile, dovendo però fare ancora i conti con le assenze. Sulle fasce infatti, sarà ancora indisponibile Candreva: al suo posto dovrebbe sicuramente esserci Danilo D’ambrosio. Difesa composta dai due soliti Skriniar e De Vrij, più Bastoni al posto di Godin. Sulla fascia sinistra è ballottaggio tra Lazaro e Biraghi, con il primo favorito per la maglia da titolare. Centrocampo affidato a Borja Valero, Brozovic e Vecino, mentre in attacco solito tandem formato dalla coppia vincente Lukaku-Lautaro Martinez.