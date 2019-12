Il nuovo turno della Serie A è ormai alle porte, e con esso, anche il bellissimo e sempre spettacolare derby della lanterna, che andrà in scena allo stadio Ferraris di Genova. Mai come quest’anno però, le due squadre arrivano alla sfida in condizioni abbastanza negative: undici punti e diciottesimo posto per il Genoa, dodici punti e appena una posizione di vantaggio per la Sampdoria. Entrambe le squadre inseguono quindi la salvezza, ed è proprio da questa partita che potrebbe arrivare la svolta della stagione. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria.

Le probabili formazioni

QUI SAMPDORIA- L’unico vero dubbio che ancora attanaglia l’allenatore della Sampdoria è quello riguardante l’esterno sinistro di centrocampo: tuttavia, le quotazioni di Karol Linetty stanno superando quelle di Jakub Jankto per una maglia da titolare. Ieri il tecnico si è sbottonato in conferenza: «Karol sarà un protagonista del derby». Grinta, corsa ed esperienza non mancano certo al polacco, pronto a tornare titolare dopo un mese e mezzo.

QUI GENOA- Non saranno della partita Pandev e Agudelo, con Motta che schiererà Pinamonti e Favilli in avanti nel 4-3-1-2. In porta Radu, con il rientro di Criscito in difesa e Sturare a centrocampo, affianco a Cassata e a Schone. Il trequartista dietro le due punte sarà Lerager.