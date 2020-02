Dopo l’importantissima vittoria ottenuta sul campo del Parma, la Lazio di Simone Inzaghi si accinge ad affrontare la partita più importante della stagione. Già, perchè domenica sera, alle 20:45 i biancocelesti affronteranno l’Inter di Antonio Conte, attualmente al primo posto della classifica. Posizione che vincendo, i ragazzi di Simone Inzaghi potrebbero prendersi in attesa del risultato della Juventus. Una partita con una posta in gioco davvero importante insomma, con una cornice di pubblico da tutto esaurito. Allo Stadio Olimpico infatti, sono previste oltre 65.000 persone, con il dato che in attesa del week-end aumenterà sensibilmente verso i 70.000. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Inter.

Probabili formazioni di Lazio-Inter

QUI LAZIO- Per la sfida importantissima contro l’Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Senad Lulic, operatosi in settimana. Il bosniaco tornerà a disposizione tra non meno di un mese. Al suo posto giocherà Jony, anche se in allenamento è stato provato Marusic sulla fascia sinistra. A centrocampo confermati invece Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con l’unico “vero dubbio” che riguarda il tandem d’attacco. Caicedo infatti potrebbe essere superato da Correa, che viaggia verso una maglia da titolare. In difesa l’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe, con il brasiliano in leggero vantaggio rispetto allo spagnolo.

QUI INTER- Anche Antonio Conte dovrà fare i conti con alcune assenze. In primis quella del portiere Samir Handanovic, alle prese con un problema alla mano destra. Al suo posto ci sarà con ogni probabilità Daniele Padelli, il portiere ex Torino. In difesa giocherà l’ex laziale De vrij, mentre in attacco c’è il ritorno di un pezzo pregiato: affianco a Lukaku infatti, ci sarà Lautaro Martinez. Attenzione però a Sanchez.

Dove seguire Lazio-Inter

Con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45, Lazio-Inter sarà visibile esclusivamente sulla pay-tv di Sky, al canale 251 di Sky Calcio 1.