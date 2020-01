Probabili formazioni Lazio-Sampdoria ore 15:00

Dopo il successo per uno a zero contro il Napoli, e quello per quattro a zero in Coppa Italia con la Cremonese, la Lazio torna in campo. La squadra di Simone Inzaghi affronterà questo sabato la Sampdoria di Claudio Ranieri, alle ore 15.00. Si tratta di una gara delicata quella che andrà in scena allo Stadio Olimpico: i padroni di casa, dopo aver raggiunto il record delle dieci vittorie consecutive non vorranno di certo fermarsi, e arrivare al derby nel migliore dei modi sarà l’obiettivo della Lazio, che dopo il turnover di Coppa Italia, vedrà in campo tutti i suoi big. Dall’altra parte c’è invece una Sampdoria che sta ritrovando punti e morale, nonostante la salvezza non sia ancora un qualcosa di certo. Per Ranieri portare a casa altri punti sarà fondamentale per inseguire la strada imboccata dopo la recente vittoria ai danni del Brescia, diretta rivale per la corsa salvezza. Ecco quindi le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria.

Probabili formazioni Lazio-Sampdoria

QUI LAZIO- Archiviata la gara con la Cremonese, Simone Inzaghi ha iniziato a preparare quella con la Sampdoria. In porta tornerà Strakosha, mentre in difesa ci saranno il sempre presente Acerbi, Radu e Luiz Felipe. A sinistra Jony prenderà ancora il posto di un squalificato Senad Lulic, mentre a destra sarà Patric a far posto a Manuel Lazzari. Nel mezzo torneranno Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Parolo e Cataldi che si accomoderanno in panchina. Davanti ci sarà sempre Ciro Immobile, affiancato però da Correa.

QUI SAMPDORIA- Ranieri conferma il 4-4-2 con Gabbiadini e Quagliarella in attacco. Out Ramirez, Depaoli, Barreto e Ferrari. Per quanto riguarda l’attacco c’è un ballottaggio tra Gabbiadini e Caprari per la maglia da titolare, anche se Gabbiadini sembrerebbe in netto vantaggio su quest’ultimo. In porta ci sarà invece Audero.



Dove seguirla in TV

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.