PSG Real Madrid, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Gli ottavi di finale di Champions League si aprono con una sfida stellare che vede di fronte Paris Saint German e Real Madrid. I parigini, arrivati secondi nel loro raggruppamento, alle spalle del Manchester City, si trovano ad affrontare un Real Madrid che guida con sicurezza la Liga spagnola e che punta deciso alla Champions League. Tra le tante sfide affascinanti che quest’incrocio mette in mostra c’è quella di Messi che sfida i blancos in campo europeo dopo averlo fatto tante volte in Spagna. Non ci sarà invece l’ex capitano Sergio Ramos, out per infortunio, mentre potrebbe stringere i denti Benzema.

PSG Real Madrid, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior

PSG Real Madrid, i precedenti

Tra Real e PSG ci sono state 6 sfide in Champions con 3 vittorie delle merengues, 2 pareggi e 1 affermazione parigina. L’ultima volta che gli spagnoli vennero in Francia, nei gironi della stagione 19/20, il PSG si impose per 3-0 con le reti di Meunier e dell’ex Di Maria (doppietta). Un’altra volta, invece, ci fu uno scontro agli ottavi e lì prevalse il Madrid: all’andata al Bernabeu finì 3-1 con le reti di Ronaldo (doppietta) e Marcelo che ribaltarono l’iniziale vantaggio firmato da Rabiot, mentre al ritorno finì 1-2 con i blancos che passarono grazie ai gol di Ronaldo e Casmiro (Cavani firmò il momentaneo pareggio francese).

PSG Real Madrid, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 e anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.