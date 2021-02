Quarto posto, chi è favorito tra Napoli, Lazio, Roma e Atalanta?

Serie A, è corsa al quarto posto

Il giro di boa è arrivato. Anche se manca ancora qualche mese a maggio, siamo ufficialmente nel rush finale del campionato 2020/2021. Sono lontani i verdetti definitivi, questo anche perché la classifica è davvero molto corta. Sia per quanto riguarda le parti alte della graduatoria, sia per quel che concerne la zona retrocessione. Se c’è il momento di spingere sull’acceleratore, quel momento è giunto. Specialmente per quanto riguarda la lotta per il quarto posto. Una posizione importante per ogni squadra di Serie A, dato che vale l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. Se si guarda la classifica ci sono diversi club in lotta per il piazzamento europeo. In particolare, se prescindiamo dalle milanesi e dalla Juventus, favorite per occupare i primi tre posti, parliamo di Napoli, Lazio, Roma e Atalanta.

La domanda che si fanno tutti è chi tra queste possa spuntarla per la qualificazione alla prossima Champions League. Proveremo a dare una risposta nelle prossime righe, anche se c’è da dire che tutte e quattro sembrano avere, ad oggi, quasi le stesse chances di centrare l’obiettivo. Partiamo dalla Dea, che ha partecipato alle ultime due edizioni dell’ex Coppa dei Campioni. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno acquisito una certa esperienza negli ultimi anni e sanno come poter arrivare tra le prime quattro attraverso la qualità del proprio gioco e la quantità di gol realizzati in campionato. A tutti gli effetti, dunque, sono i bergamaschi a partire favoriti per la lotta Champions, come dimostrano i pronostici sui risultati vincenti , anche se dovranno continuare ad essere concreti in campo, senza ulteriori scivoloni, come i due pareggi contro Genoa e Udinese o la sconfitta interna contro la Lazio.

Proprio i biancocelesti di Simone Inzaghi, se si guarda allo scorso anno, sono quelli che inizialmente avevano le maggiori possibilità di insidiare l’Atalanta per un posto nell’Europa dei big. Il rendimento recente in campionato, dopo un inizio piuttosto difficile in cui sono stati persi per strada diversi punti, dimostra che la Lazio è una squadra temibile e concreta, che punta senza nascondersi a raggiungere la quarta posizione anche quest’anno. Hanno impressionato, tra le altre, le vittorie arrivate contro i bergamaschi, al Gewiss Stadium per 1-3 , e quella netta nel derby contro la Roma per 3-0.

I giallorossi di Fonseca, però, nonostante la debacle nella stracittadina, stanno disputando un campionato finora eccellente, sopra le aspettative anche degli esperti, e si trovano nelle posizioni più alte della classifica. Nel girone di andata, Dzeko e compagni hanno battuto tutte le squadre al di sotto della settima posizione, mentre hanno stentato maggiormente nei big match, nei quali non hanno praticamente mai vinto. Se dovessero ripetere il medesimo cammino anche in questo girone di ritorno, migliorando il rendimento anche contro le grandi della Serie A, avrebbero grandi possibilità di ritrovare la qualificazione in Champions League, anche se sulla carta sono leggermente meno favoriti di Atalanta e Lazio.

Infine c’è il Napoli di Rino Gattuso. Una squadra che ha troppo spesso, finora, alternato partite perfette a scivoloni clamorosi. Su tutti il 2-1 in rimonta subito in casa dallo Spezia in inferiorità numerica. Eppure la rosa a disposizione del calabrese non ha nulla di meno rispetto alle concorrenti, anzi sembrerebbe quella maggiormente attrezzata per poter conquistare il quarto posto finale. Ma ai partenopei manca ancora la continuità di risultati e, dunque, non partono come favoriti assoluti per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma c’è ancora tutto il girone di ritorno per rimediare.