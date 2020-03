Lukaku al Milan… nel sentirlo adesso sembrerebbe quasi un assurdità ma nel 2009…

Quella volta che… | Lukaku, attaccante dell’Inter, sin dall’età di 15 anni aveva attirato su di sé l’attenzione di molti top club europei. Come ricorda il quotidiano belga Het Laatste Nieuws il gigante ex Manchester United, il 20 gennaio 2009, era a un passo dal vestire la maglia del Milan.

Lukaku e l’offerta del Milan | Stando sempre a quanto riportato dal noto quotidiano belga, all’epoca dei fatti il giovane Romelu aveva da poco concluso il suo apprendistato al Lierse e il Milan provò in tutti i modi a strappare alla concorrenza il “giovane fenomeno racchiuso nel corpo di un adulto”.

L’ offerta del club milanese fu importante (1,5 milioni di euro, ndr) ma la famiglia Lukaku rifiutò. Come spiega papà Roger : “Come ogni giovane calciatore Romelu sogna grandi club, ma ne ho parlato molto con lui e capisce che l’Anderlecht è una buona scelta per lui in questo momento, per questo abbiamo optato per la continuità”.