Quella volta che Napoli e Atalanta si sono sfidate in un doppio confronto

Stasera alle 20:45 andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona il primo round di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta.

1987: il sogno azzurro

I partenopei e i bergamaschi si sono già affrontati una volta in un doppio confronto. Nella stagione 1986-1987 il Napoli trionfò in Coppa Italia e riuscì a battere in finale proprio l’Atalanta. L’andata al San Paolo si concluse 3-0 con goal di Renica, Muro e Bagni. Il Napoli vinse anche al ritorno a Bergamo per 1-0 grazie alla realizzazione di Giordano. Nello stesso anno il Napoli trionfò anche in campionato conquistando il primo storico tricolore della storia azzurra con tre punti in più della Juventus di Aldo Serena (10 goal) e sette punti in più del Milan di Pietro Paolo Virdis, capocannoniere del torneo.

13 su 13, la Coppa Italia tona a Napoli 11 dopo

Nella 40° edizione della Coppa Italia, i partenopei si imposero vincendo tutte le 13 gare disputate ottenendo un primato rimasto ancora ineguagliato. Il Napoli passò agevolmente i gironi (5 vittorie su 5 partite), raggiungendo in finale l’Atalanta dopo aver avuto la meglio su Brescia, Bologna e Cagliari.

34 anni fa nel segno di Diego

Assoluto protagonista della competizione del 1987 fu Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro ci ha lasciati il 25 novembre dello scorso anno ma il suo ricordo e le sue gesta in campo sono vive in tutti noi. El Dios nel corso della competizione mise a segno 7 reti in 10 apparizioni risultando fondamentale per la vittoria finale.