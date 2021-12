QuickStep, Vansevenant: “Investiti da un’auto”

Mauri Vansevenant della QuickStep racconta l’incidente che l’ho visto coinvolto insieme al compagno di squadra Remi Cavagna.

Un’inizio di stagione tremendo per il mondo del ciclismo con un’altro incidente in allenamento dopo quello accorso ai ciclisti della Drone Hopper-Androni, sempre in Spagna.

Mauri Vansevenant: “L’auto non ha rispettato la precedenza”

“Avevamo appena fatto delle foto di gruppo con le maglie del 2022 e stavamo procedendo in leggera discesa su una strada a due corsie. Improvvisamente, una piccola auto ha ignorato il diritto di precedenza e si è immessa sulla strada principale da un percorso secondario. Abbiamo dovuto tirare i freni, ma in tre, compresi io e Rémi, non abbiamo potuto evitare lo scontro. Fortunatamente le mie gambe non sono rimaste colpite e più o meno posso mantenere la condizione. Il prossimo training camp, a inizio gennaio, di sicuro non è in pericolo” ha dichiarato il corridore belga ai microfoni di Het Laatste Nieuws.

Purtroppo a farne le spese è stato il ciclista francese Remi Cavagna che dovrà sottoporsi ad un intervento chirugico.