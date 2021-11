Raiders – Chiefs | Rivalry Game at Las Vegas

Anche quest’anno è arrivata la vigilia del Rivalry Game contro i Raiders, la partita più sentita dal Chiefs Kingdom sta per arrivare! Domani notte i Kansas City Chiefs saranno nella Città del Peccato con un solo imperativo: vincere!



Questa stagione è partita zoppicando per la squadra del Midwest e, nonostante singolarità di prim’ordine, quello che forse fino ad oggi è mancata, oltre ai risultati, è la testa. Abbiamo una buona squadra che però non gira!



I Las Vegas Raiders invece sono partiti bene, erano primi nella Division ma sono in fase calante (ora sono secondi) e, c’è da riconoscerlo, nelle ultime settimane hanno avuto una serie di scandali fuori dal campo, che definire da jella nera è un’eufemismo… Jella Nera-Argento sarebbe più appropriato! In successione hanno perso l’head Coach, John Gruden travolto da uno scandalo a base di razzismo e sessismo, un WR, Henry Ruggs III che guidando ubriaco, ha ucciso una ragazza in un’incidente stradale ed ora rischia fino a 50 anni di carcere e non ultimo della lista il CB Damon Arnette che ha pensato bene di condividere sui social un video nel quale minacciava qualcuno con tanto di armi da guerra…



Normalmente, da tifoso Chiefs, non ci penserei un nanosecondo a sfottere gli odiati Raiders… ma con una situazione del genere alzo le mani! Stanno facendo tutto da soli! Non c’è più gusto! Va bene l’iconografia dell’outlaw, del predone, del criminale… ma stanno forse esagerando.



Tornando invece al football giocato, sarà dura. Mi viene in mente quando mi spiegavano la differenza tra il dire “si può fare ma è difficile” rispetto a “è difficile ma si può fare”. E’ tutta una questione di atteggiamento mentale.



Fortunatamente il fattore campo non influirà un granchè: l’Allegiant Stadium non è ancora sentito come il punto di riferimento della Raider Nation, il trasloco del Team da Oakland non si è tradotto in un trasloco della tifoseria e lo stadio di Las Vegas è molto più un’attrazione turistica per tifosi di tutto il Paese che la sede del Black Hole.



Mahomes e Carr hanno due stili di gioco decisamente diversi, ma hanno una cosa che li accomuna quest’anno: il rendimento sotto pressione. Mahomes sotto pressione ha una percentuale di completi di circa il 65% con il record negativo di tiri sbagliati in carriera (quasi il 21%), Carr ha una percentuale di completi sotto pressione del 67% con una tendenza in aumento dei tiri sbagliati (ora al 17%). Ed entrambe le squadre hanno i pass rusher in crescita. Chi gestirà meglio la pressione? Chi dei due manterrà testa lucida e braccio d’acciaio? Il Mahomes delle due scorse stagioni se lo sarebbe mangiato Carr, ma ad oggi si è sbloccato?



Kansas City si troverà contro la 5^ Defence della Lega, senza nascondersi dietro un dito: sono forti e, con quel poco che è riuscita a produrre fino ad ora la Offense potrebbe essere un problema. Meglio la Difesa dei Chiefs che è in crescita (da tenere in conto la possibile assenza di Sneed) e lo Special Team che sta dimostrando che quando c’è da aiutare è pronto anche se mi auguro di lasciare sfaccendato Townsend.

Chiavi per la vittoria



Proteggere Mahomes: la linea offensiva dei Chiefs è stata stabile in questa stagione. Tuttavia, sembra che Lucas Niang (costole) e Mike Remmers (ginocchio) salteranno la partita di domani notte. Verrà probabilmente chiamato Andrew Wylie a subentrare, non credo che Kyle Long sia ancora pronto. La linea dovrà tenere a bada Maxx Crosby e Yannick Ngakoue che quest’anno stanno facendo dannatamente bene.



Migliorare il playcall: se il gioco di corsa ha dato i suoi frutti nelle scorse settimane, non è possibile affidarsi esclusivamente a quello. Risulta troppo prevedibile. Hill deve stare attento al double coverage, sicuramente proveranno a raddoppiarlo per azzerarne la velocità. Kelce c’è ancora da capire se ha risolto il problema alla mano. Dobbiamo fare punti! Non esiste fare partite come in quest’inizio stagione.



Mettere pressione a Carr: Clark e Jones devono dominare la O-Line dei Raiders, la pressione sul QB deve essere assillante. Insieme ad Ingram non devono dare tregua a Carr.



Presa di coscienza: quello che fino ad oggi è mancata! I Chiefs sembrano avere problemi di concentrazione più che tecnici o fisici. Torno a dirlo, mi auguro che l’ultimo snap contro Green Bay sia stato un interruttore. ON-OFF! Che sia scattato qualcosa in Mahomes, se così fosse prepariamoci a rivedere lo Showtime!



Con questo non voglio dire che sarà una partita facile, il Rivalry Game non lo è mai, negli ultimi 7 incontri, abbiamo vinto 6 volte, ma non c’entra. Ancora ci rode il giro d’onore che hanno fatto con l’autobus lo scorso anno all’Arrowhead dopo la vittoria! Un risultato positivo avrà anche la possibilità di rivoluzionare la classifica della AFC WEST Division (attualmente tutte le squadre sono 5/3, 5/4), potrebbe far crollare i Raiders in fondo. Rivalry Game è una sfida dentro la sfida.



Quindi puntate la sveglia, alle 2:20 di lunedì mattina! C’è da supportare i Kansas City Chiefs!