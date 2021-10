Ramsey-Juventus è rottura: via a gennaio, interesse dalla Premier

Aaron Ramsey: la rottura con la Juventus

Il clamore intorno a Aaron Ramsey si è creato con le sue dichiarazioni di ieri in merito alla presunta errata gestione fisica che la Juve ha fatto del calciatore.

“So cosa posso fare e con la giusta gestione posso rimanere in forma per un lungo periodo di tempo e giocare molte partite” le parole del gallese.

Ramsey infatti si trova ai margini del progetto tecnico juventino e ha disputato solo 4 partite in questa stagione, totalizzando appena 106 minuti. Queste dichiarazioni hanno alzato un polverone per l’ambiente bianconero.

Possibilità Premier League per Ramsey

Se il calciatore volesse lasciare Torino non sarebbe di certo un distacco difficile, non ci sarebbero ostacoli da parte della Juventus.

Era stato Ramsey ad ancorarsi alla società quando i dirigenti avevano in mente di cederlo in Premier, quando la squadra interessata era l’Everton.

Il calciatore ha già militato in Premier League, dove ha vestito la maglia dell’Arsenal con grandi prestazioni.

Tuttosport riporta che la Juventus sarebbe pronta a cedere il centrocampista anche a titolo gratuito. Non si esclude l’addio già a gennaio.