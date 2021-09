Ravanelli: “Il centrocampista della Juve è il più forte in Italia”

L'ex giocatore bianconero ha parlato del centrocampo bianconero, in particolare del nuovo acquisto che piace molto ad Allegri ma non solo.

Fabrizio Ravanelli ha parlato al Corriere di Torino del campionato della Juventus e non ha nascosto l’ammirazione per un calciatore in particolare.

Secondo l’ex attaccante, il centrocampista ex Sassuolo, arrivato nell’ultima sessione di mercato ha tutto per diventare un grandissimo calciatore.

Ravanelli: “Locatelli, il più forte in Italia”

Ravanelli si è epresso sul centrocampista della Juventus e della Nazionale di Mancini con un cui ha vinto l’ultimo Europeo. Queste le sue parole:

“Manuel ha la qualità necessaria per entrare nella storia della Juve. È un ragazzo straordinario, il centrocampista ideale per i bianconeri. Può giocare sia in una mediana a due che a tre, da centrale o mezzala perché sa recuperare palla e inserirsi. È un fuoriclasse – ha concluso l’ex centravanti -, con enormi margini di miglioramento”.