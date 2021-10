Il Real Madrid fa sul serio per De Ligt

Matthijs de Ligt obiettivo delle merengues. Come riporta Defensa Central, in cima alla lista dei desideri del club di Florentino Perez, che non vuole pagare i 150 milioni di clusola, ci sarebbe proprio il difensore della Juventus. Il club blancos sarebbe disposto a mettere sul piatto due giocatori tra Asensio, Hazard e Jovic più un conguaglio economico per convincere i bianconeri, con Mino Raiola a dirigere la trattativa.