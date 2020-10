Real Sociedad-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli fa visita alla Real Sociedad, Gattuso ha scelto l’11 per affrontare gli spagnoli, qualche novità.

Real Sociedad-Napoli, probabili formazioni

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Ander Guevara; Portu, David Silva, Mikel Merino, Oyarzabal; Willian José. A disposizione: Moyà, Ayesa, Aihen Muñoz, Sagnan, Guridi, Zubimendi, Arambarri, Jon Bautista, Roberto Lopez, Berrenetxea, Januzaj, Isak.Allenatore: Alguacil.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Rrhamani, Manolas, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Osimhen, Lozano, Mertens. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Pawson (Inghilterra).

Real Sociedad-Napoli, come vederla in tv e in streaming

La sfida tra Real Sociedad e Napoli sarà trasmessa in diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Tv8 (in chiaro per tutti). Si potrà seguire il match anche tramite l’app Sky Go e, in streaming, su Now Tv.