Rebellin infinito, correrà anche nel 2022

Davide Rebellin non sembra accusare il passare del tempo e correrà anche nel 2022, quando le candeline sulla sua torta diventeranno ben cinquantuno.

Quella che andrà ad iniziare sarà per il corridore di San Bonifacio la trentesima stagione da professionista.

Rebellin non molla e corre anche nel 2022

Il corridore ha infatti confermato al Resto del Carlino che intende continuare anche il prossimo anno, sempre con la sua attuale formazione che prenderà il nome di Work Vitalcare Vega.

Rebellin ha vinto la sua ultima corsa nel 2017 in Iran, ma chissà se non ha in serbo un ultimissimo colpo. Lo scorso anno dopo la caduta al Memorial Pantani che gli è costata la doppia frattura di tibia e perone sembrava impossibile poterlo rivedere ancora in corsa, invece Rebellin ha stupito tutti ancora una volta. E chissà se non saprà stupire ancora.

