Reja festeggia con l’Albania, vittoria e promozione in Lega B

Fa festa l’Albania di Edy Reja, la nazionale di Tirana vince trascinata da Cikalleshi e viene promossa in Lega B.

L’Albania vince 3-2 contro la Bielorussia grazie a un super Cikalleshi, doppietta per lui, e gol dell’ex interista Manaj: Edy Reja può festeggiare. L’Armenia conquista il primo posto nel girone (senza Mkhitaryan) battendo la Macedonia. Una vittoria importante per l’Albania che permette alla nazionale allenata dall’italiano Reja di conquistare la promozione, un movimento calcistico in grande ascesa con una netta influenza made in Italy.

