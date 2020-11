Report lancia la bomba: “Ecco i veri proprietari del Milan”

Il Milan non può godersi il primato in classifica, Report, in onda su Rai3, anticipa ciò che emergerà in puntata. Il Milan non sarebbe del Fondo Elliott, svelerà i nomi dei reali proprietari.

Report rivela chi ha veramente la maggioranza delle azioni

Con un video anticipato sui social Report preannuncia una puntata speciale per lunedì prossimo e su twitter annuncia: “Chi sono i veri proprietari del Milan? Tutti parlano di Fondo Elliott, ma Report è in grado di svelare in esclusiva chi detiene la maggioranza del club: i due consiglieri d’amministrazione Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione”.

Report prosegue la sua inchiesta: “Come vi avevamo documentato due anni fa, i registi dell’ingresso del fondo Elliott nel Milan sono due finanzieri: Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Oggi siedono nel consiglio d’amministrazione del Milan e le società, da cui dipende il club, le hanno piazzate in Lussemburgo. Quando a Yonghong Li subentra il fondo Elliott viene istituita la società Project Redblack, partecipata a sua volta da due anonime del Delaware e da un’altra lussemburghese, la Blue Skye di D’Avanzo e Cerchione”. Lunedi 16 su Rai 3 una puntata da non perdere, il servizio completo.