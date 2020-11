Riccardo Ferri, scandalo a luci rosse? | VIDEO

Riccardo Ferri e lo scandalo a luci rosse, il figlio Marco (conosciuto per esser stato protagonista all’Isola dei famosi) gira un film hard e l’ex difensore dell’Inter si infuria.

Marco Ferri attore hard, il padre Riccardo si infuria e impazzisce di rabbia, ma per fortuna è solo uno scherzo de Le Iene. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ora influencer, invita il papà a cena e gli parla di un affare sicuro. “Una cosa bomba”, gli sottolinea Marco. “E’ il momento di usare il web in modo smart”, aggiunge e poi gli 10 mila euro. “C’è un investimento al buio”, commenta Riccardo, che però accetta di aiutarlo, ma non sa in cosa si sta cacciando…

VIDEO MARCO E RICCARDO FERRI