La Kienergia riesce a battere Ferrara 79-67. La vittoria tiene la squadra di Rieti ancora in corsa per l’obiettivo playoff. La partita è intensa sin dall’inizio e spiccano le prestazioni di Pacher, Stefanelli e Zampini che si conferma in un grande momento. La solidità difensiva di Rieti permette di andare all’intervallo sul 34 pari. Nel terzo quarto Rieti aumenta il ritmo ed al 30’ conduce 58-53. Nell’ultimo quarto arriva la spallata decisiva con Stefanelli e Sanguinetti che martellano il canestro e con Piccoli e Sabatino che annullano Hasbrouck e Panni. Rieti può così festeggiare e tenere vive le speranze playoff. Decisiva sarà l’ultima di regular season a Cento domenica 18 aprile alle ore 17:00.

Queste le parole di Coach Rossi

“Sicuramente bisogna fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione e per la solidità nell’arco dei 40 minuti, soprattutto nella metà campo difensiva che è andata in crescendo. Un’ottima prestazione anche per le condizioni ancora complicate della squadra. Tutti hanno fornito una partita di spessore umano prima che tecnico. Adesso l’obiettivo è di andare a Cento provando a giocarci fino all’ultimo le nostre chances di salvarci direttamente. Ce la giocheremo anche se chiaramente sarà difficile. Abbiamo raggiunto almeno l’obiettivo di rendere per noi questi ultimi 40 minuti di campionato importanti. Faccio i complimenti anche a Ferrara perché è una squadra forte e organizzata che temevo tantissimo e che oggi ha evidentemente pagato le sette partite ravvicinate in un periodo di tempo molto ristretto”.

Tabellino



Kienergia Rieti – Top Secret Ferrara 79-67 (18-18, 16-16, 24-19, 21-14)



Kienergia Rieti: Stefanelli 18, Sanguinetti 15, Taylor jr 11, Riziero Ponziani 10, Piccoli 7, Laurentiis 7, Pepper 6, Sabatino 5, Amici 0



Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 24 4 + 20 (Laurentiis 6) – Assist: 18 (Sanguinetti 6)



Top Secret Ferrara: Zampini 18, Pacher 15, Fantoni 10, Panni 9, Baldassarre 6, Hasbrouck 4, Vencato 3, Dellosto 2, Filoni 0, Ugolini 0, Basso 0



Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Zampini, Fantoni 7) – Assist: 19 (Panni 5)