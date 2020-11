Il meglio della sfida tra Rijeka e Napoli, cronaca, tabellino e highlights della sfida europea degli azzurri di Gattuso

Rijeka-Napoli

Rijeka, 5 nov. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 in trasferta il Rijeka in un match del gruppo F di Europa League in corso di svolgimento allo stadio HNK della città croata. Al gol dei padroni di casa firmato da Muric al 13′ replicano Demme al 43′ e l’autorete di Braut al 62′. Nella classifica del girone gli azzurri guidano con 6 punti insieme a Real Sociedad e AZ Alkmaar che si sono sfidati a San Sebastian con il successo per 1-0 degli spagnoli.

IL TABELLINO

RIJEKA-NAPOLI 1-2

Reti: pt 13′ Muric (R), 43′ Demme (N); st 17′ aut. Braut (N).

Rijeka: Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut (19′ st Stefulj); Muric (24′ pt Yateke, 20′ st Raspopovic), Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. A disp. Nwolokor, Prskalo, Galovic, Lepinjica, Anastasio, Putnik. All. Rozman.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (35′ st Ghoulam); Demme, Lobotka (15′ st Insigne); Politano (24′ st Lozano), Mertens, Elmas (14′ st Fabian Ruiz); Petagna (35′ st Zielinski). A disp. Contini, Ospina, Bakayoko, Hysaj, Rrahmani, Manolas. All. Gattuso.

Arbitro: Mattias Gestranius (Fin).

Note: ammoniti Politano, Koulibaly (N), Smolcic, Braut (R).

Rijeka-Napoli 1-2 Highlights