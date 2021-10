Rinnovo Kessie, l’offerta di Maldini e la risposta dell’agente: la situazione

El Clasico: Barcellona-Real Madrid sul mercato

Il quotidiano sportivo spagnolo AS apre l’edizione di oggi con “El Clasico del Coste Cero” – il Clasico del costo zero. Barcellona e Real Madrid sembrano pronte ad entrare in competizione sul mercato per due giocatori in scadenza.

Da una parte Antonio Rudiger che è in scadenza con il Chelsea e non sta rinnovando il suo contratto. Il difensore tedesco interessa sia al Barcellona che al Real, entrambe le squadre già durante il mercato estivo hanno approfittato di contratti in scadenza per accaparrarsi giocatori, i blaugrana hanno preso Aguero, Depay e Eric Garcia mentre i merengues Alaba.

L’altro giocatore conteso è Franck Kessie, su cui si concentrano di più le squadre ma anche la stampa spagnola.

Il futuro di Kessie

Il rinnovo con il Milan sembra non arrivare per Kessie.

Il suo agente Atangana, ha confermato da pochi giorni che è stata presentata un’offerta ufficiale dal club rossonero, che però non soddisfa le richieste del giocatore.

Il giocatore chiede almeno 8 milioni l’anno – seppur le ottime prestazioni della scorsa stagione sembrano svanite. Il Milan non è intenzionato a sborsare una tale cifra.

Attente ai movimenti del Milan e di Franck Kessie rimangono Barcellona e Real, la prima interessata anche ad un arrivo già a gennaio, mentre la seconda tendenzialmente più interessata ad un’operazione a parametro zero alla scadenza del contratto.