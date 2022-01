Rinnovo Theo Hernandez, manca solo l’annuncio: le cifre

Il terzino francese prolunga il suo contratto coi rossoneri

Dopo tante indiscrezioni, legate però anche a tante incertezze (visti i precedenti di Donnarumma e Calhanoglu), il rinnovo di Theo Hernandez è finalmente pronto per essere firmato. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb, infatti, il terzino rinnoverà a brevissimo, per un contratto fino al 2026 (in precedenza la scadenza sarebbe stata nel 2024) del valore di ben 4 milioni all’anno, bonus inclusi.

Maldini e la dirigenza rossonera, dopo giorni di generale malcontento provato da buona parte della tifoseria rossonera, centrano dunque un obiettivo che, dopo tante chiacchiere, andava completato al più presto. Sospiro di sollievo imminente, dunque?