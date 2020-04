Rinnovo Vettel Ferrari : “La firma solo questione di tempo”

“Sono in contatto con Binotto, parliamo di cosa succede, parlo con la squadra, della situazione e di come viene gestita e come potrebbe svilupparsi, ma anche di cosa sarà meglio quando torneremo a gareggiare. Per quanto mi riguarda, dopo la giusta decisione di fermare tutto in Australia, l’azienda ha chiuso. Avremo modo di parlare del contratto prima che riparta la stagione. La mia intenzione è quella di restare in Ferrari, abbiamo chiarito questa cosa ed è solo una questione di tempo”. Così il ferrarista tedesco Sebastian Vettel ospite di Sky Sport, parla del suo futuro e della possibilità del suo rinnovo con la scuderia del Cavallino.

L’avvio di stagione

“Non so cosa succederà in futuro, dipende da troppe cose. Ho parlato di questo con Mattia Binotto, con la squadra e con l’associazione piloti, ma è impossibile prevedere qualcosa. Al momento dobbiamo preservare la salute della nostra gente, della squadra, della F1 e dei tifosi in pista. La stagione potrebbe iniziare quest’anno e finire il prossimo, ci sono molti scenari possibili. Spero si possano disputare più gare possibili, per divertirci e per gareggiare. Poi vedremo a che punto saremo”, ha aggiunto rispetto alle incognite sull’avvio della stagione.

Rinnovo Vettel Ferrari : le parole a Sky Sport

“Penso che la situazione sia seria. Quando eravamo in Australia non avevamo compreso la gravità. Da quel momento abbiamo imparato la lezione. Sono giuste le restrizioni per contenere il virus, anche se la situazione è triste. L’Italia è stata colpita in modo particolare, è stato il primo Paese europeo, ho visto immagini terribili. Dobbiamo avere rispetto per tutti, non solo per gli anziani: bisogna stare a casa e non prendere la situazione con leggerezza, convinti che torneremo a una vita normale”, ha concluso il pilota del Cavallino.