Rising Stars Challenge, vince Team Usa: 3 punti per Melli

Rising Stars Challenge Melli | Il Team Usa batte il Team World nel Rising Stars Challenge, la sfida che mette una di fronte all’altro i giocatori del primo e del secondo anno, nella gara che ha aperto l’All Star Weekend Nba, che si sta svolgendo a Chicago, con una rimonta da meno dieci a più venti (151-131). Mvp della partita Miles Bridge, autore di 20 punti con 5 rimbalzi e 5 assist. Nicolò Melli, rookie dei Pelicans, unico azzurro presente nell’All Star Weekend, ha messo a referto tre punti. Per il team Resto del Mondo 16 punti di Luka Doncic, due in più di Zion Williamson.

La partita

Il Team Usa, come detto, ha vinto per 151-131, grazie a una rimonta che li ha portati dal -10 all’intervallo lungo, 71-81, al +20 finale. Per i vincitori in luce l’mvp Eric Paschall autore di 23 punti seguito a 20 da Miles Bridges. 14 punti per la stella dei Pelicans Zion Williamson. In campo per Team World anche l’azzurro Niccolò Melli autore di 3 punti, 2 assist e 3 rimbalzi in 16 minuti di gioco. Il miglior e a canestro per il suo team è RJ Barrett con 26 punti. Un tributo a Kobe Bryant, l’ex stella dei Lakers scomparsa in un incidente di elicottero lo scorso 26 gennaio, è arrivato dal pubblico dello United Center di Chicago che prima dell’inizio dell’All Star Weekend ha voluto ricordare il campione scandendo in coro il nome di Kobe.