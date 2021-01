Rugby, Top10: risultati e classifica della decima giornata

Tutto quello che è successo nella decima giornata della Top 10 del Rugby italiano: risultati, tabellini e classifica

In vetta alla classifica si riconferma Rovigo (30 punti) con la vittoria fuori casa per 18-15 contro il Viadana. Continui sorpassi nel risultato da ambo le parti. I calci piazzati di Menniti Ippolito decisivi nella ripresa dei Bersaglieri che trovano l’allungo decisivo. Un punto bonus nel finale per i padroni di casa con la meta di Boschetti.

I match della Decima giornata

A seguire la capolista – con soli 2 punti di distacco – il Valorugby Emilia che batte 37-6 il Colorno nel derby emiliano. Partita aperta nel primo tempo con i padroni di casa che tentato di restare aggrappati al risultato con i calci piazzati di Kearns. Fondamentali nella ripresa le quattro mete segnate dalla squadra di Manghi che si accaparra il match.

Terzo posto in classifica mantenuto dal Petrarca che prosegue la striscia positiva e in casa supera 36-3 i Lyons mantenendo l’imbattibilità in campionato. Decisive le tre mete realizzate nel primo tempo dai petrarchini che nella ripresa incrementano il risultato in proprio favore con Trotta e Faiva.

Calvisano ospite a Mogliano, battuto sotto la pioggia per 6-3 dai padroni di casa. Cruciali i calci piazzati di Ormson e Schalke Burger che chiudono la partita nel primo tempo, impossibile per gli ospiti riuscire a ribaltare il risultato.

Vinto dalle Fiamme Oro il derby della Capitale. Al CPO Giulio Onesti – dove si svolgeranno gli allenamenti della Nazionale Italiana Rugby in preparazione del Sei Nazioni 2021 – la squadra di Green supera 61-16 la Lazio, ultima in classifica.

Rugby Top 10, i risultati e la classifica

Peroni TOP10 – X giornata – sabato 23.01.21 – ore 14.00

• HBS Colorno v Valorugby Emilia 6-37 (0-5)

Peroni TOP10 – X giornata – sabato 23.01.21 – ore 15.00

• Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo 15-18 (1-4)

• Mogliano Rugby 1969 v Kawasaki Robot Calvisano 6-3 (4-1)

• Argos Petrarca v Sitav Rugby Lyons 36-3 (5-0)

• Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 61-16 (5-0)

La classifica: Femi-CZ Rovigo* punti 30; Valorugby Emilia** punti 28 Argos Petrarca Padova**** punti 26; Kawasaki Robot Calvisano*** punti 20; Mogliano Rugby 1969** punti 18; Fiamme Oro Rugby*** punti 15; Sitav Lyons, HBS Colorno** e Rugby Viadana 1970** punti 12; Lazio Rugby 1927***** punti 0.

*partite in meno

Risultati Rugby Top 10: i tabellini della X giornata

Colorno, HBS Rugby Stadium – Sabato 23 Gennaio 2021 ore 14

Peroni TOP10, X Giornata

HBS Colorno v Valorugby Emilia 6-37 (6-13)

Marcatori: p.t. 4’ m. Randisi tr. Farolini (0-7); 8’ cp. Kearns (3-7); 22’ cp. Farolini (3-10); 33’ cp. Farolini (3-13); 40’ cp. Kearns (6-13) s.t. 51’ m. Costella (6-18); 59’ m. punizione (6-25); 66’ m. Gatti tr. Farolini (6-32); 78’ m. Bacchi (6-37)

HBS Colorno: Bronzini (67’ Pasini); Gesi; Van Tonder, Massari (15’-25’ Ceresini; 27’ Ceresini); Canni; Kearns, Raffaele (70’ Raffaele); Sapuppo; Sarto (Cap.) (77’-80’ Cicchinelli), Mannelli; Parolo (49’ Granieri), Cicchinelli (67’ Boccardo); Alvarado (65’ Chalonec), Silva M. (65’ Buondonno), Singh (49’ Gemma)

All. Cristian Prestera

Valorugby Emilia: Farolini (Cap); Falsaperla (67’ Paletta), Bertaccini, Vaega, Costela; Rodriguez, Chillon (72’ Bacchi); Amenta (71’ Balsemin); Conforti (63’ Rimpelli), Ruffolo; Dell’Acqua (63’ Devodier), Du Preez; Randisi (71’ Mattioli), Gatti (77’ Romano), Sanavia (46’ Muccignat)

All. Roberto Manghi

Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 D’Elia (Bari); AA2 Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Paparo (Bologna)

Cartellini: al 59’ giallo a Granieri (HBS Colorno);

Calciatori: Kearns (HBS Colorno) 2/3; Farolini (Valorugby Emilia) 4/6

Note: Nuvoloso 7° – campo pesante – match disputato a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0; Valorugby Emilia 5

Peroni Player of the Match: Matteo Dell’Acqua (Valorugby Emilia)

________________________________________

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 23 gennaio 2021 ore 15

Peroni TOP10, X giornata

Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo 15-18 (8-9)

Marcatori: p.t. 21’ cp. Menniti-Ipolito (0-3), 24’ cp. Ceballos (3-3), 33’ cp. Menniti-Ipolito (3-6), 39’ m. Ciofani (8-6), 41’ cp. Menniti-Ipolito (8-9) s.t. 45’ cp. Menniti-Ipolito (8-12), 51’ cp. Menniti-Ipolito (8-15), 65’ cp. Menniti-Ipolito (8-18), 73’ m. Boschetti tr. Ferrarini (15-18)



Rugby Viadana 1970: Apperley; Panizzi; Matteu; Manganiello (67’ Pavan); Ciofani; Ceballos; Gregorio (61’ Jelic); Casado Sandri; Denti And. (50’ Wagenpfeil); Cosi; Grassi (61’ Boschetti); Schinchirimini; Sassi (19’ Schiavon); Ribaldi (67’ Fiorentini); Halalilo (67’ Novindi).

all. Fernandez



FEMI-CZ Rovigo: Cioffi; Mastandrea; Antl (72’ Modena); Uncini; Bacchetti; Menniti-Ippolito; Citton; Ferro (72’ Sironi); Lubian; Ruggeri; Mtyanda (48’ Mantovani); Canali; Swanepoel (56’ Brandolini); Nicotera (56’ Pomaro); Leccioli (56’ Cadorini).

all. Casellato

arb.: Piardi (Brescia)

AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Erasmus (Treviso)

Quarto Uomo: Vidackovic (Milano)

Cartellini: al 24’ giallo a Ruggeri (FEMI-CZ Rovigo); al 60’ giallo a Antl (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 1/3; Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 1/1; Menniti-Ipolito (FEMI-CZ Rovigo) 6/7

Note: giornata fredda e soleggiata, terreno in discrete condizioni. Match a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 1; FEMI-CZ Rovigo 4

Player of the match: Menniti-Ipolito (FEMI-CZ Rovigo)

________________________________________

Padova, Argos Arena – Sabato 23 gennaio 2021 ore 15

Peroni TOP10, X giornata

Argos Petrarca v Sitav Rugby Lyons 36-3 (24-3)

Marcatori: p.t. 3’ m Lyle tr Lyle (7-0), 10’ cp Katz (7-3), 26’ m Tebaldi tr Lyle (14-3), 32’ cp Lyle (17-3), 35’ m Faiva tr Lyle (24-3). S.t. 50’ m Trotta tr Lyle (31-3), 79’ m Faiva (36-3).

Argos Petrarca: Lyle; Coppo (51’ Fadalti), Colitti, De Masi. Broggin (62’ Zini), Capraro; Faiva, Tebaldi (51’ Panunzi); Trotta (Cap.) (54’ Bonfiglio), Cannone, Catelan; Ghigo, Beccaris (65’ Manni); Hasa (62’ Pavesi), Carnio (57’ Marinello), Borean (54’ Franceschetto).

All. Marcato, Jimenez

Sitav Rugby Lyons: Borzone; Cuminetti, Paz, Bruno (Cap.), Via; Katz (65’ Biffi), Efori (69’ Via); Masselli (51’ Cisse), Moretto, Bance; Tedeschi, Salvetti (57’ Bottacci); Salerno (62’ Canderle Fi.), Borghi (54’ Canderle Fe.), Cafaro (51’ Acosta).

All. Garcia

Arb. Chirnoaga (Roma)

AA1 Schipani (Benevento), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Calciatori: Lyle (Argos Petrarca) 5/6; Katz (Sitav Rugby Lyons) ½

Note: giornata nuvolosa. Match a porte chiuse

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca 5 Sitav Rugby Lyons 0

Peroni Player of the Match: Andrea De Masi (Argos Petrarca)

________________________________________

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” – Sabato 23 Gennaio 2021 ore 15

Peroni TOP10, X giornata

Mogliano Rugby 1969 v Kawasaki Robot Calvisano 6 – 3 (6 – 3)

Marcatori: pt. 26′ c.p. Ormson (3-0), 29′ c.p. Schalke Burger (3-3), 31′ c.p. Ormson (6-3)

Mogliano Rugby 1969: Da Re; D’Anna, Dal Zilio, Pratichetti (39′ Cerioni), Guarducci (v. Cap.); Ormson, Piva; Derbyshire, Corazzi (Cap.), Finotto (53′ Lamanna); Baldino, Bocchi (68′ Sutto); Alongi, Ferraro (62′ Bonanni), Garziera (14′ Buonfiglio)

all.: Salvatore Costanzo

Kawasaki Robot Calvisano: Trulla (77′ Ragusi); Bronzini, Garrido-Panceyra (Cap.), Mazza, Susio; Schalke Burger, Semenzato; Casolari, Martani (68′ Koffi), Zambonin; Venditti (77′ Izekor), Van Vuren; Leso (v.Cap.) (48′ D’Amico), Michelini L., Brugnara

all: Gianluca Guidi

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Lorenzo Sacchetto (Rovigo)

Calciatori: Brian Ormson 2/4 (Mogliano Rugby 1969); Shalke Burger 1/1 (Kawasaki Robot Calvisano)

Note: Pomeriggio con pioggia leggera, temperatura fredda, terreno di gioco pesantissimo, partita disputata a porte chiuse per emergenza Covid-19. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Cesare Misserotti, allenatore per molti anni del minirugby Mogliano

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Kawasaki Robot Calvisano 1

Peroni Player of the match: Filippo Alongi (Mogliano Rugby 1969)

________________________________________

Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 23 gennaio 2021, ore 15.00

Peroni TOP10, X giornata

Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927 (21-9) 61-16

Marcatori: p.t. 6’ cp Montemauri (0-3), 9’ m. Spinelli tr Di Marco (7-3), 14’ m. Mba tr Di Marco (14-3), 23’ m. D’Onofrio tr Di Marco (21-3), 27’ cp Montemauri (21-6), 40’+1’ cp Montemauri (21-9); s.t. 47’ m. Moriconi tr Di Marco (28-9), 53’ m. Zago tr Di Marco (35-9), 61’ m. Taddia tr Azzolini (42-9), 67’ m. Mba tr Azzolini (49-9), 72’ m. Lai (54-9), 76’ m. Cornelli tr Azzolini (61-9), 80’ m. Di Roberto tr Valsecchi (61-16)

Fiamme Oro Rugby: Spinelli (59’ Masato); Mba, Gabbianelli (60’ Forcucci), Vaccari, Lai (35’-41’ Tenga); Di Marco (54’ Azzolini), Fusco; Faccenna (47’ Cornelli), D’Onofrio, Chianucci; Stoian (68’ Angelone), Fragnito; Iacob (62’ Tenga), Moriconi (cap.) (49’ Taddia), Mariottini (49’ Zago)

all. Craig Green

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonavolontà; Di Giammarco, Baffigi, Gianni, De Gaspari; Montemauri (55’ Valsecchi), Cristofaro (54’ Esteki); Wagner, Marucchini (49’ Gisonni), Asoli (49’ Di Roberto); Delorenzi (cap) (54’ Colangeli), Damiani (59’ Paparone); Liguori (54’ Leiger), Ferrara, Zileri (55’ Giusti)

all. Carlo Pratichetti

arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Franco Rosella (Roma)

AA2 Dario Merli (Ancona)

Quarto uomo: Edoardo Meo (Roma)

Cartellini: al 30’ giallo a Fusco (Fiamme Oro Rugby), al 34’ giallo a Iacob (Fiamme Oro Rugby), al 69’ giallo a Fragnito (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927) 3/3, Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 5/5, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 3/4, Valsecchi (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/1

Note: Giornata soleggiata e ventilata. Terreno in perfette condizioni. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto delle norme Anti COVID-19.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5, S.S. Lazio Rugby 1927 0

Peroni Player of the match: Michael Mba (Fiamme Oro Rugby)