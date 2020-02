Rugby TOP12 risultati e classifica dopo la 12 Giornata

Risultati Top12 Giornata 12 | La Femi-CZ Rovigo mantiene inviolato il terreno di gioco del “Battaglini” e, con un netto 50-19 sui Sitav Lyons Piacenza, si conferma al vertice della graduatoria del Peroni TOP12. I Bersaglieri rossoblù di coach Casellato sbrigano la pratica nella prima mezzora, con quattro mete che consegnano loro il punto bonus. La squadra di Gonzalo Garcia lotta e non rinuncia a giocare, ma la squadra di casa sfrutta le proprie qualità individuali e collettive per tenere a distanza gli ospiti. Alle spalle di Ferro e compagni, ma a sette lunghezze di distanza, si ricompone il terzetto Valorugby-Fiamme Oro-Kawasaki Robot Calvisano: il ricongiungimento è figlio della sconfitta esterna degli emiliani, fermati per 21-17 allo “Zaffanella” dall’IM Exchange Viadana che riesce a mettere un margine confortante con le zone basse della classifica. Vittoria ma niente punto bonus a San Donà per le Fiamme Oro. Appena fuori dalla zona play-off, ma con azioni in crescita, l’Argos Petrarca Padova che a Firenze in casa dei Toscana Aeroporti I Medicei. La Lazio, dopo ottanta minuti al cardiopalmo, conquista vittoria e bonus sul Mogliano. Ora il massimo campionato si ferma per una settimana in vista del debutto interno della Nazionale nel Guinness Sei Nazioni di sabato 22 febbraio a Roma contro la Scozia. Si torna in campo per la tredicesima giornata nel fine-settimana del 29 febbraio-1 marzo.

I Risultati e la nuova classifica

Peroni TOP12 – XII giornata

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 50-19

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano 24-31

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby 7-20

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969 23-21

Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca Padova 27-32

IM Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia 21-17

Classifica: FEMI-CZ Rovigo 51 punti; Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby e Kawasaki Robot Calvisano 44; Argos Petrarca 42; Toscana Aeroporti I Medicei, IM Exchange Viadana e Mogliano Rugby 25; Lafert San Donà 22; HBS Colorno 16; Sitav Rugby Lyons 14; S.S. Lazio Rugby 1927 12

I TABELLINI DELLA 12 GIORNATA

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 15 febbraio

Peroni TOP12, XII giornata

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby 7-20

Marcatori: p.t. 33’ m. D’Onofrio tr Azzolini (0-7), 38’ cp Azzolini (0-10); s.t. 59’ cp Azzolini (0-13), 61’ m Iovenitti tr Azzolini (0-20), 78’ m. Reeves tr Lyle (7-20)

Lafert San Donà: Lyle; Bronzini (70’ Jacono), Iovu, Bertetti (61’ Dell’Antonio), Reeves; Katz, Francescato (52’ Petrozzi); Catelan (59’ Carraretto), Zuliani (52’ Mozzato), Derbyshire (cap.); Sutto, Steolo; Thwala (61’ Ros), Meachen (61’ Chalonec), Ceccato (61’ Zanusso)

all. Green

Fiamme Oro Rugby: Malo; Forcucci, Quartaroli (74’Chiannucci), Vaccari (60’ Masato), Guardiano (78’ Fusco); Azzolini, Marinaro; Cornelli, De Marchi, Bianchi; D’Onofrio, Fragnito (66’ Stoian); Nocera (64’ Jacob), Kudin (cap.) (67’ Moriconi), Zago (49’ Iovenitti)

all. Guidi

arb. Gnecchi (Brescia)

AA1 Meschini (Milano), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Cusano (Brescia)

Cartellini: 61’ giallo Derbyshire (Lafert San Donà)

Calciatori: Lyle (Lafert San Donà) 0/1, Katz (Lafert San Donà) 1/1, Azzolini (Fiamme Oro Rugby) 3/3

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 250

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 0, Fiamme Oro Rugby 4

Peroni Player of the match: Malo (Fiamme Oro Rugby)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 15 febbraio

Peroni TOP12, XII giornata

Femi-CZ Rugby v Sitav Rugby Lyons 50-19 (29-5)

Marcatori: p.t. 4’ m. Ambrosini (5-0), 7’ m. Citton tr. Odiete (12-0),17’ m. Ambrosini tr. Odiete (19-0), 24’ m. Conti (19-5), 29’ m. Mtyanda (24-5), 36’ m. Liut (29-5); s.t. 48’ m. Paz tr. Paz (29-12), 58’ m. Bance tr. Paz (29-19), 60’ m. Antl tr. Odeite (36-19), 80’ m. Michelotto tr. Odiete (43-19), 81’ m. Odiete tr. Odiete (50-19)

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Mastandrea, Modena (60’ Antl), Angelini (41’ Moscardi), Lisciani; Ambrosini, Citton (54’ Visentin); Ferro (cap.)(71’ Michelotto), Liut, Sironi (41’ Mantovani); Nibert, Mtyanda; D’Amico (51’ Pavesi), Cadorini (41’ Nicotera), Pomaro (41’ Leiger).

all. Casellato

Sitav Rugby Lyons: Via G (66’ Di Lucchio); Capone, Paz (cap), Conti, Boreri; Borzone, Via A (50’ Efori); Parlatore, Petillo, Bance; Tedeschi (41’ Cemicetti), Pedrazzani (50’ Pozzoli, 54’ Pedrazzani); Salerno (46’ Rapone), Borghi (56’ Stewart), Acosta (46’ Greco).

all. Garcia

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano)

Calciatori: Odiete (FEMI-CZ Rovigo) 5/8; Paz (Sitav Rugby Lyons) 2/3

Note: Giornata soleggiata, circa 16° gradi campo in buone condizioni. Presenti circa1100 spettatori

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5 ; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Lubabalo Mtyanda (FEMI-CZ Rovigo)

Firenze, Ruffino Stadium Mario Lodigiani – sabato 15 febbraio 2020

Peroni TOP12, XII giornata

Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca Rugby 27 – 32 (24-12)

Marcatori: p.t. 5’ m Mattoccia tr Newton (7-0); 14’ c.p. Newton (10-0); 23’ m Capraro (10-5); 26’ m Tuculet tr Newton (17-5); 31’ m Franceschetto tr Garbisi (17-12); 38’ m Cosi tr Newton (24-12); s.t. 44’ drop Newton (27-12); 58’ m Riera tr Garbisi (27-19); 66’ m Michieletto (27-24); 74’ m Leaupepe (27-29); 77’ c.p. Garbisi (27-32).

Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Panetti M. (41’ Biffi), Menon, Rodwell, Mattoccia; Newton (70’ Bientinesi), Esteki; Cosi, Boccardo, Brancoli; Maran (cap.) (57’ Chiappini), Signore; Battisti (50’ Marín), Schiavon (50’ Broglia), Zileri (50’ De Marchi)

All. Presutti, Basson

Argos Petrarca Rugby: Ragusi (46’ De Masi); Coppo, Riera, Leaupepe, Capraro; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.) (29’ Michieletto), Conforti, Nostran; Galetto, Saccardo; Franceschetto (43’ Mancini Parri), Carnio (43’ Cugini), Borean (56’ Braggiè).

All. Marcato

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Fabio Arnone (Pisa)

Quarto Uomo: Giuseppe Ruta (Perugia)

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 5/5; Garbisi (Argos Petrarca Rugby) 3/6;

Note: pomeriggio di sole, circa 18°, campo in buone condizioni, spettatori circa 800

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 1; Argos Petrarca Rugby 5;

Peroni Player of the Match: Riccardo Michieletto (Argos Petrarca Rugby)

Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Sabato 15 febbraio 2020

TOP12, XII giornata

Im Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia 21-17 (15-3)

Marcatori: p.t. 6’ cp. Ceballos (3-0), 25’ m. Pavan (8-0), 40’ cp. Farolini (8-3), 45’ m. Finco tr. Ceballos (15-3); s.t. 50’ cp. Ceballos (18-3), 58’ m. Luus tr. Farolini (18-10), 79’ m. Fusco tr. Farolini (18-17), 80’ cp. Ceballos (21-17)

Im Exchange Viadana 1970: Spinelli; Finco, Ceballos, Pavan, Souare (50’ Ciofani); Apperley, Bronzini (68’ Gregorio), Ghigo (75’ Grassi), Denti And. (cap.), Ribaldi, Devodier (73’ Anello), Bonfiglio, Mazibuko, Garziera, Denti Ant. (73’ Breglia)

All. Jimenez

Valorugby Emilia: Farolini; Vaeno, Paletta (65’ Costella), Bertaccini, Gennari; Rodriguez, Bacchi (58’ Fusco); Mordacci, Balsemin, Rimpelli; Du Preez (58’ Favaro), Dell’Acqua; Chistolini (73’ Sanavia), Luus (73’ Gatti), Randisi.

All. Manghi

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1: Andrea Spadoni (Padova), AA2: Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: al 23’ giallo a Paletta (Valorugby Emilia), al 43’ giallo a Dell’Acqua (Valorugby Emilia)

Calciatori: Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 4/5, Farolini (Valorugby Emilia) 3/3 Gennari (Valorugby Emilia) 0/1

Note: giornata soleggiata e calda, terreno in perfette condizioni. Presenti 1250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Im Exchange Viadana 1970 4; Valorugby Emilia 1