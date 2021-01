Volley, Del Monte Coppa Italia: i risultati e tabellini dei quarti di finale

Risultati e tabellini dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Il programma delle semifinali di sabato 30 gennaio all’Unipol Arena di Bologna. Ecco cosa è successo.

• Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova 3-0 (25-13, 25-12, 25-16)

• Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna 3-1 (25-27, 26-24, 26-24, 25-21)

• Itas Trentino – Allianz Milano 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

• Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 3-0 (28-26, 25-17, 26-24)





Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 3, Juantorena 11, Anzani 7, Rychlicki 10, Leal 4, Simon 9, Marchisio (L), Balaso (L), Yant Herrera 7, Falaschi 0, Diamantini 0, Kovar 2, Hadrava 3. N.E. Larizza. All. De Giorgi.

Kioene Padova: Ferrato 2, Wlodarczyk 4, Vitelli 6, Stern 5, Bottolo 4, Volpato 1, Gottardo (L), Casaro 0, Danani La Fuente (L), Canella 1, Milan 2. N.E. Fusaro, Merlo. All. Cuttini.

ARBITRI: Cerra, Brancati. NOTE – durata set: 19′, 18′, 22′; tot: 59′.



Un buon anno il 2021 per la Lube che, oltre alle 6 vittorie su 6 partite in campionato, vola alla Final Four dopo una vittoria ottenuta contro la Kioene Padova in meno di un’ora (59’ la durata della sfida). Undicesima semifinale consecutiva per i cucinieri che affronteranno il Monza, la gara si disputerà sabato all’Unipol Arena di Bologna.

Già dal primo set la squadra di Ferdinando De Giorgi ha impostato il suo ritmo, forte anche dell’assenza forzata del palleggiatore americano Shoij per la Kioene. Ottimo il lavoro del muro-difesa – dove spicca anche la prova di Rychlicki. La Lube registra numeri strepitosi nel proprio tabellino: 86% di squadra in attacco (con Juantorena che si mantiene al 100%), 86% di positività in ricezione col 55% di perfette, 1 muro e 1 ace. E il monologo della Cucine Lube prosegue anche nel terzo set, nel quale dall’inizio si vede Kovar al posto di Juantorena, autore di 11 punti totali che registra il 100% finale in attacco e 3 ace. Dal 14-5 trova spazio in campo la diagonale Falaschi-Hadrava, e dal 19-11 anche Diamantini, entrato al posto di Simon. Finisce 25-16.



Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna



Sir Safety Conad Perugia: Travica 2, Leon Venero 25, Russo 5, Atanasijevic 17, Plotnytskyi 19, Solé 16, Biglino (L), Vernon-Evans 0, Colaci (L), Piccinelli 0, Zimmermann 0, Ricci 1, Ter Horst 1. N.E. Sossenheimer. All. Heynen.

Consar Ravenna: Redwitz 1, Recine 20, Grozdanov 10, Pinali 11, Loeppky 11, Mengozzi 9, Giuliani (L), Kovacic (L), Zonca 0, Batak 0, Stefani 0, Koppers 0. N.E. Arasomwan, Pirazzoli. All. Bonitta.

ARBITRI: Piana, Curto. NOTE – durata set: 36′, 29′, 30′, 32′; tot: 127′.



La Sir Safety Conad Perugia si porta a casa la partita non senza un combattutissimo match contro un’ottima Consar Ravenna, che gioca con carattere e qualità mettendo in mostra un super Recine (20 punti alla fine per il giovane martello con 2 muri e 3 ace) ed un sistema di gioco ordinato ed efficace. Perugia, che lancia dal primo punto i rientranti Atanasijevic e Russo, va a strattoni, sbaglia parecchio (34 alla fine gli errori gratuiti contro i 16 degli avversari), ma resta sempre nel match facendo leva sul servizio (decisivi alcuni turni di Leon e di Plotnytskyi) e sul muro (13 i vincenti, 4 di Solè). È proprio Solè l’Mvp della sfida. Il centrale argentino ne mette a terra 16 col 71% in primo tempo. Doppia cifra anche per Leon (25 con 5 ace), Plotnytskyi (19 con 4 ace) ed Atanasijevic (17 palloni vincenti). Perugia viaggia dunque in direzione Bologna dove sabato affronterà in semifinale Trento, vincente con Milano.

Volley, Risultati Coppa Italia: in semifinale anche Trento e Modena





Itas Trentino – Allianz Milano



Itas Trentino: Giannelli 3, Santos De Souza 11, Lisinac 6, Abdel-Aziz 17, Michieletto 7, Podrascanin 5, De Angelis (L), Sosa Sierra 0, Argenta 0, Rossini (L), Kooy 1. N.E. Sperotto, Cortesia. All. Lorenzetti.

Allianz Milano: Sbertoli 1, Ishikawa 11, Kozamernik 6, Patry 7, Maar 8, Mosca 8, Pesaresi (L), Staforini (L), Daldello 0, Weber 1, Urnaut 2. N.E. Basic, Piano, Meschiari. All. Piazza. ARBITRI: Zanussi, Puecher. NOTE – durata set: 27′, 24′, 25′; tot: 76′.



Dodicesima stagione consecutiva in cui l’Itas Trentino conquista l’accesso alla Final Four di Coppa Italia grazie al 3-0 imposto all’Allianz Milano nel match giocato alla BLM Group Arena. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti è riuscita a confermare la propria superiorità, con la sedicesima vittoria consecutiva ed ottenendo lo stesso risultato conquistato lo scorso 6 gennaio, nello scontro di regular season. I tabellini: 66% di squadra con i picchi di Michieletto (78%), Lisinac (alla centesima partita, 86%) e la continuità di Nimir (mvp con 17 punti, il 67%, due ace ed un muro). Milano si è affidata alle fiammate di Ishikawa per tenere il ritmo per buona parte di ogni set; troppo poco però per sperare di conquistare la sua prima semifinale della storia.



Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza



Leo Shoes Modena: Christenson 2, Lavia 11, Mazzone 6, Vettori 13, Petric 12, Stankovic 9, Iannelli (L), Karlitzek 0, Grebennikov (L), Rinaldi 2. N.E. Bossi, Buchegger, Porro. All. Giani.

Vero Volley Monza: Orduna 0, Dzavoronok 1, Beretta 4, Lagumdzija 17, Lanza 12, Galassi 11, Davyskiba 5, Brunetti (L), Federici (L). N.E. Ramirez Pita, Rossi, Giani, Falgari. All. Eccheli.

ARBITRI: Santi, Braico. NOTE – durata set: 34′, 26′, 27′; tot: 87′.



La Leo Shoes Modena affronta il Monza al PalaPanini e parte con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Lavia, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov.

La Vero Volley di Eccheli risponde con Orduna-Lagumdzija in diagonale, al centro ci sono Beretta e Galassi, in banda Dzavoronok e Lanza, il libero è Federici.

Combattutissimo il primo set che il Monza riesce ad accaparrarsi con un punteggio di 28-26. Nel secondo set parte fortissimo Modena che va sul 6-3. Alza i giri del motore la Leo Shoes, 16-11. Arriva al 21-14 la squadra di Giani forte di un sideout di ottimo livello. Modena chiude il set 25-17 con Rinaldi dentro al posto dell’infortunato Lavia. Nel terzo set scappa via Modena che poi viene ripresa, 22-22. La chiude Modena 26-24 che porta a casa il terzo set e il match 3-0.

Il Programma della Final Four



Final Four Del Monte® Coppa Italia

Il programma dell’evento

Del Monte® Finali Coppa Italia

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 30 gennaio 2021, ore 15.30

1a Semifinale

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Sabato 30 gennaio 2021, ore 18.00

2a Semifinale

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 31 gennaio 2021, ore 18.00

Finale

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it