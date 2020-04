Tennis, Roland Garros verso lo slittamento

Rinviato per la prima volta a causa della crisi sanitaria, il Roland-Garros sarà, secondo quanto scrive il quotidiano francese ‘Le Parisien‘, posticipato di un’altra settimana e si terrà dal 27 settembre all’11 ottobre 2020. Inizialmente programmato dal 18 maggio al 7 giugno, il torneo era stato riprogrammato dal 20 settembre al 4 ottobre, da metà marzo.

Tennis, Roland Garros le anticipazioni della stampa

Gli organizzatori tricolori avevano sorpreso tutti, imponendo unilateralmente una nuova data all’ATP e al WTA. Il ritardo di una settimana consentirà un’ulteriore settimana di recupero per i giocatori impegnati negli US Open, ancora in programma tra il 31 agosto e il 13 settembre, e forse per aggiungere altri due tornei europei al calendario. A Parigi, le qualifiche saranno organizzate dal 21 settembre.