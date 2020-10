Roma Benevento probabili formazioni

Roma-Benevento

Roma-Benevento scenderanno in campo questa sera, domenica 18 ottobre, per il quarto turno della Serie A 2020-2021. Le ultime sulle probabili formazioni. La Roma di Paulo Fonseca è in fiducia dopo il pareggio interno contro la Juventus e la vittoria in Friuli contro l’Udinese di Gotti. Ma il Benevento non è da meno rispetto ai capitolini, considerando i sei punti raccolti in tre partite, contro Sampdoria Bologna ed Inter.

Fonseca costretto ad arretrare Pellegrini per assenza di Diawara, e schierare spinazzola inizialmente destinato ad un turno di riposo. IL Benevento schiera il solito modulo, ma con molti ballottaggi, come quello tra Lapadula/Sau e maggio/Letizia.

Di seguito le probabili scelte di Paulo Fonseca e Filippo Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi

—> Roma: distorsione per Smalling