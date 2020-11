Roma, Boniek: “Pinto è bravo ma i capelli bianchi sono sinonimo di esperienza”

L’ex calciatore giallorosso ha concesso un’intervista alla trasmissione Te la do io Tokyo in onda su Centro Suono Sport 101.5

L’ex calciatore giallorosso e presidente della federazione polacca, nel corso di un’intervista sulle frequenze di Centro Sport 101.5 ha parlato del nuovo general manager della Roma: “Tiago Pinto? Ho un po’ di amici portoghesi e tutti lo apprezzano è un buon manager. I Friedkin hanno intrapreso una strategia, che forse non è quella di acquistare i giocatori da 80-100 milioni subito ma piuttosto puntare su giovani molto promettenti, e su questo i portoghesi sanno fare molto bene. Si punta su un’organizzazione intelligente e questa è una buona mossa. Io non vedo niente di male in questa scelta, anzi. Lo scudetto? Una volta la lotta era per quello, ora, in generale, la lotta è per arrivare in Champions League: i benefici economici sono gli stessi. Ripeto, Pinto è un giovane molto bravo, e va bene puntare sui giovani, però bisogna ricordare che i capelli bianchi sono sinonimo di esperienza e conoscenze, e le conoscenze nel calcio, come nella vita, contano moltissimo. Io, ad esempio, se voglio andare a vedere il Real alzo il telefono e chiamo Butragueño che mi dice “Zibi vieni, ti lascio due biglietti”



Boniek ha concluso così l’intervista: “La Roma ha bisogno di avere a livello dirigenziale persone competenti, brave e che abbiano conoscenze, non conta che siano romane, siciliane o portoghesi. Totti? Un giocatore come lui, che ha speso tutta la sua vita per la Roma, dovrebbe essere sempre dentro la Roma. Detto questo, se dovesse tornare, dovrebbe avere un ruolo operativo e non essere utilizzato solo come ambasciatore. Chi lo vince questo scudetto? Lo vince lo Juventus, non ha rivali quest’anno”