La Roma prova il doppio colpo, si tratta con il Napoli

La Roma prova il double, due calciatori del Napoli nel mirino dei giallorossi

Milik e Hysaj obiettivi di Pinto, i due calciatori sono ormai ai margini del progetto Napoli, entrambi in scadenza potrebbero dire addio già a gennaio. De Laurentiis fa muro e difficilmente lascerà partire i due calciatori, che nel frattempo hanno rifiutato il rinnovo, destinazione avversaria in Italia. Per convincere il Napoli servirà quindi un’offerta congrua, i capitolini ci provano. Assicurarsi l’esterno albanese e la punta polacca operazione low cost ma di qualità e prospettiva. Riuscirà la dirigenza giallorossa a convincere un osso duro come De Laurentiis?