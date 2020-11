Roma-Cluj, Rijeka-Napoli e Milan-Lille: probabili formazioni e dove vederle in tv

La fase a gironi di Europa League entra nel vivo. Stasera Milan, Roma e Napoli sono obbligate a vincere per aumentare il distacco con le altre squadre e strappare il pass per la fase a eliminazione diretta.

Alle 18.55 Napoli e Roma affronteranno rispettivamente Rijeka e Cluj. Fonseca e la sua squadra vengono da un pareggio in casa contro il CSKA Sofia e all’Olimpico stasera affronterà il Cluj, squadra che non sta mostrando buone prestazioni, soprattutto in campionato.

ROMA-CLUJ, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CLUJ: Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Djokovic, Hoban; Rondon, Paun, Daec; Debeljuh

IN TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go e Now TV.

Il Napoli di Rino Gattuso stasera alle 18.55 giocherà in trasferta contro il Rijeka, squadra che milita nel massimo campionato croato. Dopo la grande vittoria sul campo della Real Sociedad, gli azzurri dovranno cercare di vincere anche in Croazia. Spazio dal primo minuto a Petagna sostenuto da Mertens e Elmas sostituirà Insigne

RIJEKA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

RIJEKA: Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagnma.

IN TV: Sky Sport 253, Sky Go e Now TV.

Il Milan potrebbe ipotecare la qualificazione ai sedicesimi in caso di bottino pieno conto il Lille a San Siro. I rossoneri sono alla caccia del 25esimo risultato utile consecutivo, che permetterebbe alla squadra di mister Pioli di affrontare la trasferta in Francia con più tranquillità. A guidare l’attacco rossonero ci sarà il solito Ibrahimovic.

MILAN-LILLE, LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

LILLE: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Renato Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz.

IN TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8, Sky Go e Now TV.