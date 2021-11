Roma, le ultime sulla gara di Conference League

Il capitano aveva rimediato uno scontro fortuito con Vina nel pre partita contro il Milan.

Non buone notizie per Mourinho. Dopo la sconfitta con il Milan e i problemi legati alla rosa con l’allenatore portoghese che ancora una volta ha scelto di non convocare gli esuberi tra cui Borja Mayoral, Diawara, Villar e Reynolds, l’allenatore portoghese ora deve fare i conti anche con l’infortunio di Pellegrini.

Il capitano giallorosso era stato costretto a indossare una vistosa fascia sul ginocchio sinistro nel pre partita contro il Milan dopo lo scontro avvenuto con il terzino sinistro Vina. Pellegrini non ha mai saltato un minuto nella formazione di Mourinho.

Roma, Pellegrini out per il Bodo Glint

Il trequartista riprenderà gli allenamenti martedì così come tutta la squadra visto che Mourinho ha concesso un giorno di riposo dopo la sconfitta con il Milan e sarà sottoposto ad esami strumentali.

Pellegrini che salterà sicuramente la gara di Conference League contro il Bodo Glint vedremo se mancherà anche contro il Venezia nella gara di serie A prevista per il 7 Novembre.