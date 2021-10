Roma, ecco la data del rientro per Spinazzola

Per Spinazzola si parla di un altro mese di stop

Oggi altra visita di routine a Trigoria

Il ritorno sul terreno di gioco di Leonardo Spinazzola si avvicina sempre di più. Il laterale della Roma e della Nazionale che si era fatto male durante il quarto di finale degli scorsi Europei con il Belgio, ha oggi svolto un controllo di routine, fissato da tempo, a Trigoria con il professore che lo ha operato a inizio luglio. Il risultato della visita al tendine d’Achille è stato positivo con il giallorosso che ora può veramente pensare a quando tornare operativo.

Per Spinazzola si parla di un altro mese di stop. Mourinho potrebbe quindi unirlo alla lista dei convocati tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Il suo ritorno sarà sicuramente importante per la Roma che in quel ruolo ha dovuto finora alternare l’uruguaiano Vina e il giovane Calafiori con risultati alterni. Ma uno Spinazzola a pieno regime sicuramente potrebbe risolvere gran parte dei problemi su quella fascia.