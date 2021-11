Roma nei guai, due giocatori positivi al Covid

Brutte notizie per la Roma e per Mourinho, due calciatori giallorossi sarebbero risultati positivi al Covid. A Trigoria previsto un nuovo giro di tamponi per monitorare al meglio la situazione. I due calciatori non verranno convocati per la trasferta di Genova, come comunicato dal club giallorosso i due giocatori risultati positivi sono Villar e Cristante.