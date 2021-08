Roma-Dzeko è lite, uno stipendio separa le parti. Inter infuriata

Dzeko, lite con la Roma

Quando tutto sembrava andar per il meglio, è arrivata la doccia fredda in casa Inter che ancora non può ufficializzare l’acquisto del centravanti bosniaco. Pare che tra le parti ci sia uno stipendio in sospeso, cioè Edin Dzeko deve percepire ancora una mensilità dalla società giallorossa. Il tutto dovrebbe concludersi nelle prossime ore, ma Simone Inzaghi è molto preoccupato, in quanto oggi non può impiegare Dzeko nell’amichevole contro la Dinamo Kiew. Situazione che potrebbe complicarsi per il tecnico nerazzurro in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa, dove saranno assenti per squalifica Lautaro Martinez e per infortunio El Nino Sanchez. Intanto ieri l’ex centravanti giallorosso ha svolto la seduta d’allenamento da solo.