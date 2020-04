Roma Dzeko papà a settembre

L’annuncio del fiocco rosa è arrivato tramite un post su Instagram dalla compagna del bomber giallorosso, Amra. La prima foto caricata sul social è il perfetto quadro di una famiglia felice per la notizia della gravidanza, la seconda foto ritrae l’ecografia della piccola.

Roma Dzeko Papà di nuovo : le parole di Amra

La parole di Amra a commento del post sono state molto dolci: “la nostra famiglia si sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia, però non vi preoccupate uomini della casa, anche se sarete in netta minoranza, vi ameremo e coccoleremo ancora di più”.

Una notizia bellissima in un momento così buio della storia, non ci resta che fare gli auguri a tutta la famiglia Dzeko da parte nostra redazione !