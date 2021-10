Roma Empoli: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La Roma cerca di riscattarsi anche in campionato dopo il derby, mentre l'Empoli vuole portare a casa altri punti utili per la salvezza

La Roma cerca riscatto dopo il derby, l’Empoli altri punti preziosi

L’ultima partita prima della sosta per le nazionali ha sempre un’importanza particolare soprattutto a livello psicologico. Per la Roma, poi, dopo lo stop nel derby con la Lazio, la sfida con l’Empoli dà l’immediata possibilità di rilanciarsi anche in campionato dopo aver vinto nella seconda partita di Conference League.

Roma Empoli: probabili formazioni e dove vederla

La partita, in programma domenica alle 18, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per quanto riguarda le formazioni, nella Roma Mourinho riproporrà in porta Rui Patricio con Karsdorp, Mancini (a riposo giovedì) e Vina sicuri del posto in difesa, mentre ci sarà un ballottaggio tra Ibanez e Smalling per il posto da centrale. Dalla mediana in poi ci dovrebbero essere poche sorprese con Cristante e Veretout a fare da diga davanti alla difesa e poi il trio Zaniolo, Pellegrini (tornato dalla squalifica) e Mkhitaryan dietro ad Abraham.

Per l’Empoli confermato il modulo di base con cui l’ex Andreazzoli ha iniziato la stagione con Vicario in porta; difesa composta da Stojanovic, Romagnoli, Viti (in ballottaggio con Ismajli) e Marchizza; Zurkowski, Ricci e Henderson in mediana con Bajrami dietro ai confermati Di Francesco e Pinamonti che per il momento sembrano aver preso il posto a Cutrone e Mancuso.

Roma Empoli, i precedenti

Sono state 15 le sfide finora giocate dalle due squadre all’Olimpico di Roma. Il bilancio è in netto favore dei giallorossi che ne hanno vinte 12, pareggiandone solo 3. L’ultima, in ordine di tempo, risale alla stagione 2018/2019 quando la Roma, allenata da Claudio Ranieri, vinse per 2-1 contro i toscani con le reti di El Shaarawi e di Schick

86/87 Serie A Roma-Empoli 2-1

87/88 Serie A Roma-Empoli 1-0

87/88 Coppa Italia – Ottavi di finale Roma-Empoli 0-0

97/98 Serie A Roma-Empoli 4-3

98/99 Serie A Roma-Empoli 1-1

02/03 Serie A Roma-Empoli 3-1

03/04 Serie A Roma-Empoli 3-0

05/06 Serie A Roma-Empoli 1-0

06/07 Serie A Roma-Empoli 1-0

07/08 Serie A Roma-Empoli 2-1

14/15 Serie A Roma-Empoli 1-1

14/15 Coppa Italia – Ottavi di finale Roma-Empoli 2-1 d.t.s.

15/16 Serie A Roma-Empoli 3-1

16/17 Serie A Roma-Empoli 2-0

18/19 Serie A Roma-Empoli 2-1