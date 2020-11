Roma-Fiorentina, cronaca, tabellino e highlights

La Roma supera 2-0 la Fiorentina nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. A segno Spinazzola al 12′ del primo tempo e Pedro al 25′ della ripresa. I viola hanno chiuso in inferiorità numerica per l’espulsione di Martinez Quarta al 43′ del secondo tempo. I giallorossi salgono così a 11 punti in classifica, mentre i viola rimangono fermi a 7.

