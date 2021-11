Roma, fuori rosa e sul mercato: può arrivare a gennaio

Gennaio si avvicina e con esso anche l’apertura del mercato invernale, la Roma di José Mourinho proprio come sostenuto dal tecnico portoghese necessita di diversi acquisti e possibilmente nel più breve tempo possibile; a tal proposito il general manager dei giallorossi Tiago Pinto si è già messo in azione e sembra che il profilo ideale per l’out basso di destra sia già stato individuato, parliamo di Benjamin Henricks.

Il terzino tedesco ventiquattrenne non sta trovando molto spazio nell’undici titolare schierato dal tecnico Jesse Marsch e sarebbe sacrificabile già nella vicina sessione di calciomercato;la richiesta dei teutonici si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di Euro, cifra che i capitolini non sarebbero disposti ad investire, quantomeno non prima di effettuare una cessione ed in tal senso il principale candidato a lasciare Trigoria sarebbe Gonzalo Villar, il centrocampista spagnolo oggetto di critiche da parte dell’ex allenatore del Tottenham e recentemente escluso dalle convocazioni per le successive partite dopo la sonora sconfitta in Conference League subita contro il Bodø/Glimt.



Il general manager portoghese dovrà quindi fare valere le proprie capacità e lavorare in maniera creativa, cercando di trovare uno spiraglio per l’apertura di un prestito con diritto di riscatto per portare nella capitale il duttile laterale del Lipsia (che darebbe la possibilità a Karsdorp di rifiatare oltre a potersi disimpegnare egregiamente anche sulla corsia opposta) con il club tedesco che non escluderebbe a prescindere questa ipotesi.