Roma, Nuno Romano spiega ai tifosi alcuni allenamenti dati ai giocatori da volgere a casa

il preparatore atletico Nuno Romano, sui social della squadra capitolina, ha spiegato tre esercizi chiesti ai giocatori da svolgere a casa: affondi con salto, mountain climber e squat jump.

Il preparatore a invitato Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Gianluca Mancini a replicare uno degli esercizi mostrati.

nike training club

A causa dell’emergenza corona virus, da più di un mese le attività sportive sono svolte a casa. I giocatori e il collaboratore di Fonseca, in questi video ci esortano ad allenarci tramite l’applicazione “Nike training club”. Quest’app prevede una vasta raccolta di allenamenti, per ogni età e per ogni esigenza ed è gratuita. Inoltre Pellegrini, Mancini, Spinazzola invitano i tifosi a condividere i loro work out attraverso gli hashtag #playinside e #playfortheworld.