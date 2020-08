La nuova Roma di Dan Friedkin potrebbe ricominciare con Mauricio Pochettino

La Roma del nuovo patron Dan Friedkin, potrebbe ricominciare dall’ex allenatore del Tottenham. i giallorossi fanno sul serio per Pochettino anche se non ci sono stati contatti diretti. L’allenatore avrebbe manifestato il suo interesse ad iniziare un nuovo progetto nella Capitale.

Pochettino e i suoi anni d’oro

Pochettino ha cominciato la sua carriera da allenatore all’Espanyol dove e stato in carica per 3 anni, dove e riuscito ad evitare la retrocessione per 2 stagioni tranquillamente, poi il 26 novembre 2012 dopo 12 giornate di campionato con solo 2 vittorie viene esonerato. Il 18 gennaio 2013 diventa il nuovo allenatore del Southampton dove riesce a concludere all’8 posto. Poi il 27 maggio 2014 diventa il nuovo allenatore del Tottenham firmando un contratto quinquennale con il club londinese in quasi 5 anni riesce ad ottenere 2 terzi posti 1 secondo posto nel 2016-2017 ma in Champions delude ancora. L’anno dopo riesce a confermarsi anche in Europa arrivando addirittura in finale, ma la stagione dopo viene esonerato a causa dei deludenti risultati in avvio.