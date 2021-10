Roma, Il general manager portoghese chiude il caso sul centrocampista

Seconda esclusione per il giocatore guineano che dopo la gara con il Napoli è ancora fuori insieme ad altri 3 giocatori.

Le scelte di Mourinho dopo la gara con il Bodo Glint hanno fatto scalpore. L’allenatore portoghese dopo la brutta sconfitta in Norvegia ha deciso di “punire” chi ha fatto male nella gara di Conference League ovvero Villar, Diawara, Mayoral e Reynolds. L’allenatore per la trasferta in Sardegna ha convocato solamente Kumbulla visto che Smalling ne avrà ancora per un po’. Mourinho in vista di gennaio si aspetta diversi rinforzi sul mercato a cominciare dal centrocampista e dal terzino destro visto che Mourinho ha dimostrato di non puntare su Reynolds vista l’inesperienza del giocatore.

Tiago Pinto: “Sappiamo cosa faremo a gennaio. Siamo con Mou”

Queste le parole del general manager portoghese ai microfoni di Dazn:

“Abbiamo fatto due partite importanti contro Napoli e Juve. Poi la sconfitta in Norvegia, una brutta pagina per cui ci scusiamo ancora. Oggi vogliamo vincere e continuare a fare punti. Vogliamo giocare bene ma è importante portare a casa i tre punti”.

“Non voglio entrare su questo tema né parlare dei procuratori. Nel calcio c’è la tendenza a parlare delle cose negative. A me piacciono i procuratori che vogliono risolvere i problemi, non mi piacciono quelli che fanno un certo tipo di dichiarazioni pubbliche. Secondo me Piraino, con cui ho sempre avuto un buon rapporto, ha sbagliato e non si è comportato bene. Voglio dire che Diawara non c’entra nulla. Si è sempre allenato bene e ha giocato quando l’allenatore ha ritenuto opportuno. Oggi per esempio è rientrato Kumbulla. Noi ci atteniamo alle scelte di Mourinho e tuteliamo quello che decide il nostro allenatore”

Ne mercato di gennaio ci sarà rivoluzione?

“Mancano ancora diversi mesi. Io lavoro insieme all’allenatore. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare ma è presto per parlare di mercato. Mancano ancora 11-12 partite prima del mercato”: